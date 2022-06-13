Выборы во Франции: центристы минимально обошли левых

Первый тур парламентских выборов во Франции не выявил явного победителя.

Как передает Day.Az со ссылкой на Евроньюс, минимальный перевес в 0,1% у правящей коалиции "Вместе!" во главе с президентским движением "Возрождение", на условном втором месте Коалиция левых сил "Новый народный экологический и социальный союз" (NUPES), созданная по инициативе лидера партии "Неподчинившаяся Франция" Жан-Люка Меланшона.

Но первоначально вкус победы почувствовали именно левые.

Правда в том, что партия президента потерпела поражение по итогам первого тура, впервые в истории Пятой республики переизбранный президент не смог набрать большинство на последующих парламентских выборах.

Несмотря на противоречивые результаты, во втором туре, если не произойдет серьезных изменений, президентской коалиции удастся получить большинство. Но при этом, как ожидается, у нее будет меньше мест, чем пять лет назад, и абсолютное большинство будет под угрозой.

Впереди у правительства 7 дней, чтобы убедить сторонников не прошедших в парламент партий примкнуть к рядам центристов.

Элизабет Борн, премьер-министр Франции:

- _У нас впереди важная неделя. Одна неделя, чтобы убедить. Одна неделя, чтобы получить сильное и заметное большинство.__Только это сильное и заметное большинство позволит нам ответить на неотложные нужды, которые отягощают повседневную жизнь французов, и ответить на вызовы будущего [...]_В следующее воскресенье, перед лицом крайностей, голосуя за кандидатов президентского большинства, вы позволите Франции встретить свое будущее и защитить свои ценности.

Под крайностями премьер-министр подразумевала ультраправые партии, в частности "Национальное объединение", которое, отстав на 7% от левых и центристов, заняло третье место по результатам первого тура.

Его лидер Марин Ле Пен призвала не поддерживать ни одну из претендующих на большинство в парламенте партий.

Марин Ле Пен, лидер "Национального объединения":

- В избирательных округах, которые прогнозируют второй тур как дуэль между "Вперед, Республикой" (партия Макрона) и NUPES (левая коалиция), я предлагаю голосующим не выбирать между разрушителями сверху и разрушителями снизу, не выбирать между теми, кто хочет лишить вас ваших прав, и теми, кто хочет лишить вас вашей собственности.

Другим действующим лицом этих выборов стала рекордно низкая явка. Более 52% французов не пришли на избирательные участки.

Наблюдатели отмечают, что жители страны постепенно теряют интерес к парламентским выборам на протяжении последних 30 лет.