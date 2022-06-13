Кинотеатры в России будут работать только в выходные дни или закроются

Кинотеатры в российских регионах сокращают часы работы или функционируют только в выходные дни, а некоторые объекты уже приняли решение о закрытии из-за резкого падения оборота на фоне отсутствия голливудских фильмов.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщили региональные бизнес-омбудсмены.

"По оценкам владельцев кинотеатров, выручка за первое полугодие упала на 60% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. А если сравнивать показатели с 2019 годом, то падение составляет 70%. То же самое и с посещаемостью кинотеатров: сейчас сокращается время их работы, не все кинозалы открываются, к сожалению, сокращается и персонал. В Челябинской области есть прецеденты закрытия одно- и двухзальных кинотеатров", - сказал уполномоченный по защите прав предпринимателей в Челябинской области Александр Гончаров.

Ассоциация владельцев кинотеатров Нижегородской области фиксировала сокращение проката на 70% в апреле и мае. За счет отечественных фильмов удалось отыграть порядка 10%, но этого "недостаточно для того, чтобы долго держаться на плаву", отметил бизнес-омбудсмен в регионе Павел Солодкий.

В Кемеровской области закрытий нет, но "сокращается количество залов, тяжелее кинотеатрам в малых городах", рассказала кузбасский бизнес-омбудсмен Елена Латышенко.

Как отмечается на сайте Ассоциации владельцев кинотеатров, к середине апреля закрылись 36,4% кинозалов в стране, то есть число объектов сократилось до 3 633. По оценке ассоциации, кинотеатры сгенерируют совокупный убыток не менее 11,1 млрд рублей (325,5 млн манатов - ред.) к концу 2022 года. Максимальный прогнозный уровень сборов российских фильмов до конца года - не более 6 142 000 000 рублей (180 млн манатов - ред.).

Всего в киноотрасли работает около 55 000 человек, в том числе 35 000 сотрудников кинотеатров и 20 000 занятых в кинопроизводстве.