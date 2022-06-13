В России вновь бушуют лесные пожары

Общая площадь лесных пожаров в России за последние сутки возросла до 7,4 тыс. га, или почти на 25%, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу федеральной Авиалесоохраны, сообщает Day.Az.

При этом были потушены пожары на 477 га.

В России воскресным утром действовали 62 лесных пожара на площади 6 072 га.

На 00:00 мск 13 июня действовали 78 лесных пожаров на площади 7 432 га, по которым проводились работы по активному тушению.

Сейчас больше всего от огня страдают леса в Якутии (4 747 га). Также сильные пожары в Амурской области (1 305 га леса). Горит лес также в Забайкальском, Красноярском, Хабаровском, Камчатском и Алтайском краях,

Сахалинской, Иркутской, Томской областях, в республиках Хакассия, Карелия, Тыва, Алтай, в Чукотском автономном округе.