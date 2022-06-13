Маленький мальчик сутки провел в скважине в Узбекистане

Почти сутки потребовались спасателям, чтобы вытащить шестилетнего мальчика из безводного артезианского колодца в селе Лангар Кашкадарьинской области Узбекистана. Об этом сообщили в МЧС республики, передает Day.Az со ссылкой на Вести.

По данным ведомства, ребенок провалился скважину диаметром 20 сантиметров и глубиной 25 метров. Все произошло 12 июня около 13​​:30 на принадлежащем его семье участке. На место происшествия сразу же выехали спасатели регионального МЧС, а также тяжелая спецтехника.

Ребенка извлекли из колодца сегодня в 10.25 и передали медикам. Его состояние оценивается как удовлетворительное.