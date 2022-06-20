В Британии появился специалист по продвижению инвалидов в киноиндустрии

Британский институт кино (BFI) нанял специалиста Клэр Бейнс в качестве руководителя по вопросам равенства инвалидов в киноиндустрии. Об этом пишет Deadline, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Ослепшая в 15 лет Бейнс будет продвигать стратегические цели и задачи BFI в отношении глухих, слепых, больных аутизмом, а также инвалидов вследствие травм и других обстоятельств. Специалист обещает "внедрение устойчивого вмешательства" для предотвращения в киноиндустрии эйблизма - дискриминации людей с инвалидностью.

"Я горжусь тем, что теперь являюсь частью BFI, - сказала Бейнс. - Я буду рада способствовать реальным изменениям по расширению прав и возможностей людей с ограниченными возможностями, а также отстаивать доступность индустрии для них и построение значимых отношений и союзничества".