Дом Balenciaga открыл в Сен-Тропе магазин без отделки

Французский модный дом Balenciaga открыл свой первый бутик на Лазурном берегу на юге Франции - в курортном городе Сен-Тропе. Об этом сообщает Hypebeast, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Интерьер магазина отличается полным отсутствием внутренней отделки - бетонными стенами и открытыми коммуникациями под потолком. Промышленный стиль пространства дополняют полки из нержавеющей стали.

Оформление бутика соответствует новой концепции Balenciaga от сентября 2021 года - она получила название Raw Architecture ("Сырая архитектура"). По замыслу креативного директора дома Демны Гвасалии, "создает ощущение временности и постоянства в настоящем".

Внешняя отделка магазина при этом приведена в гармонию с окружающими бутик зданиями Сен-Тропе. Стены дома окрашены в персиковый цвет, а окна оснащены характерными для юга Франции ставнями.

Занавес при входе в бутик сделан из переработанных футболок Balenciaga - его изготовил мексиканский художник Пиа Камил.