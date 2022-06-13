ООН призвала ослабить санкции против КНДР

Верховный комиссар ООН по правам человека Мишель Бачелет призвала ослабить санкции против КНДР для помощи стране в борьбе с коронавирусом, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Бачелет выразила обеспокоенность правами человека в Северной Корее, на которые может повлиять вспышка COVID-19. "В отсутствие проведения какой-либо вакцинации, при ограниченной инфраструктуре здравоохранения и нестабильной ситуации с продовольствием это воздействие может быть серьезным, особенно на уязвимое население", - уточнила она.

По мнению комиссара, частичное ослабление санкций может побудить КНДР к открытию каналов для гуманитарной поддержки, включая присутствие персонала ООН на территории государства.