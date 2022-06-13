Японские фермеры нашли способ заработать на украинском кризисе

Фермеры в большинстве префектур Японии заявили, что планируют начать выращивать пшеницу и сою вместо риса из-за высоких цен на мировых рынках. Об этом пишет Japan Today со ссылкой на правительственный опрос, проведенный во всех регионах страны, передает Day.Az.

Как отмечает издание, такое решение приняли аграрии в 37 из 47 японских префектур. Они нашли резкий рост стоимости зерна, который возник на фоне украинского кризиса, хорошим способом увеличить свои доходы. В общей сложности под новые культуры фермеры планируют выделить около 35 тысяч гектаров.

"Все больше фермеров переключаются на производство пшеницы и сои, поскольку мировые цены на них растут. Кроме того, спрос в производящих их странах уже на высоком уровне", - объясняет портал.

Журналисты отмечают, что до 2022 года около 80 процентов пшеницы и 90 процентов сои, потребляемых в Японии, импортировались. Таким образом, выращенные в будущем культуры могут насытить в первую очередь внутренний рынок.