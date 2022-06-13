https://news.day.az/world/1470390.html В Мехико из-за сильного ливня и града обрушилась крыша в супермаркете - ВИДЕО
В Мехико из-за сильного ливня и града обрушилась крыша в супермаркете - ВИДЕО
На столицу Мексики обрушился ливень с градом, в результате разгула стихии в крупном супермаркете в округе Бенито-Хуарес произошло частичное обрушение крыши.
Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.
Из-за тяжести осадков рухнули металлические конструкции на площади около тысячи квадратных метров. По сообщению городских властей, пострадавших нет.
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