В Мехико из-за сильного ливня и града обрушилась крыша в супермаркете
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На столицу Мексики обрушился ливень с градом, в результате разгула стихии в крупном супермаркете в округе Бенито-Хуарес произошло частичное обрушение крыши.

Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.

Из-за тяжести осадков рухнули металлические конструкции на площади около тысячи квадратных метров. По сообщению городских властей, пострадавших нет.