https://news.day.az/world/1470399.html Кадры с места тяжелого ДТП с "Гелендвагеном" в центре Москвы - ВИДЕО
Кадры с места тяжелого ДТП с "Гелендвагеном" в центре Москвы - ВИДЕО
Элитный автомобиль "Мерседес-Гелендваген" стал участником ДТП в Москве, передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.
Авария произошла в Новолужнецком проезде в центре города. По предварительной информации, иномарка стояла на "аварийке", когда в нее врезались.
В результате пострадал один человек.
Судя по опубликованным с места столкновения кадрам, серьезные повреждения получили оба транспортных средства.
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