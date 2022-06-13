Кадры с места тяжелого ДТП с "Гелендвагеном" в центре Москвы

Элитный автомобиль "Мерседес-Гелендваген" стал участником ДТП в Москве, передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.

Авария произошла в Новолужнецком проезде в центре города. По предварительной информации, иномарка стояла на "аварийке", когда в нее врезались.

В результате пострадал один человек.

Судя по опубликованным с места столкновения кадрам, серьезные повреждения получили оба транспортных средства.