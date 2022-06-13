Камера сняла, как отчим вынес в сумке тело убитого мальчика в Краснодаре

Камера сняла, как отчим вынес в сумке тело убитого мальчика в Краснодарском крае. Эта видеозапись опубликована Следственным комитетом, передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.

На этих душераздирающих кадрах мужчина быстро выносит из подъезда большую клетчатую сумку.

Семья 5-летнего мальчика сообщила в полицию, что он пропал вечером 10 июня на берегу реки Кубани в микрорайоне Гидрострой в Краснодарском крае. Малыш якобы отдыхал у реки с матерью, отчимом и сестрами, но в какой-то момент отошел от взрослых, чтобы покормить кошку, и не вернулся.

11 июня тело ребенка нашли в районе Пашковского переката. При этом следователи установили, что историю о пропаже ребенка выдумали его мать и отчим. По данным СК, мальчик погиб еще 8 июня после избиения отчимом. Мужчина в квартире ударил малыша по голове. После этого вся семья легла спать. Утром супруги обнаружили, что ребенок умер. При этом семейная пара решила скрыть следы убийства - убрала тело ребенка в сумку и вывезла ее в лесополосу на берегу реки Кубани. Там семья вечером 10 июня инсценировала пикник, где якобы пропал малыш.

По информации РЕН ТВ, отчим - 28-летний Сергей Бугоркин. Убитые горем бабушка и дедушка ребенка рассказали журналистам, что пытались бороться с матерью и отчимом за воспитание малыша - мальчик большую часть жизни провел на воспитании у них и не хотел возвращаться к матери.