https://news.day.az/world/1470420.html В Великобритании резко выросло число выявленных случаев оспы обезьян
В Великобритании резко выросло число выявленных случаев оспы обезьян
В Великобритании за последние три дня выявили более 100 новых случаев оспы обезьян, сообщает национальное агентство по здравоохранению (UKHSA), передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
Общее число заражений в стране достигло 470. Ранее сообщалось о 366 случаях инфицирования.
Отмечается, что 452 случая были подтверждены в Англии, 12 - в Шотландии и четыре в Уэльсе.
В публикации также говорится, что оспой обезьян может заразиться любой человек при близком контакте с заболевшим, в том числе при половой связи.
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