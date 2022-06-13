В Великобритании резко выросло число выявленных случаев оспы обезьян

В Великобритании за последние три дня выявили более 100 новых случаев оспы обезьян, сообщает национальное агентство по здравоохранению (UKHSA), передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Общее число заражений в стране достигло 470. Ранее сообщалось о 366 случаях инфицирования.

Отмечается, что 452 случая были подтверждены в Англии, 12 - в Шотландии и четыре в Уэльсе.

В публикации также говорится, что оспой обезьян может заразиться любой человек при близком контакте с заболевшим, в том числе при половой связи.