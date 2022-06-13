Банк Японии сообщил о рекордном падении иены

Обменный курс японской валюты снизился до рекордных значений с 1998 года, сейчас она торгуется на уровне 135 иен за доллар, сообщил управляющий Банка Японии Харухико Курода в комитете по урегулированию Палаты советников (верхняя палата японского парламента), передает портал Nikkei, передает Day.Az со ссылкой на РБК.



По его словам, курс на токийской валютной бирже упал во второй половине дня 13 июня, и падение "быстро прогрессирует". Происходящее негативно влияет на японскую экономику, поэтому власти должны "твердо" ее поддерживать, "продолжая смягчать денежно-кредитную политику", сказал он.



Курс иены по отношению к доллару начал резко расти в 1990-х годах, когда $1 можно было приобрести за 80 японских иен. К 1998 году стоимость японской валюты резко упала до 130 иен за доллар, затем курс стабилизировался. В 2000-х и 2010-х годах $1 стоил около 100 японских иен. В январе 2022 года за один американский доллар предлагали 115 иен. В общей сложности с начала года валюта Японии обвалилась более чем на 16%, а за год - более чем на 22%.