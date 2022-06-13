https://news.day.az/world/1470463.html Премьер Канады заразился коронавирусом
Премьер Канады заразился коронавирусом
Премьер-министр Канады Джастин Трюдо заразился коронавирусом. Об этом политик в понедельник написал в Twitter, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.
"У меня положительный результат [теста] на COVID-19", - сообщил Трюдо.
Он отметил, что чувствует себя хорошо, так как ранее "сделал прививку [от коронавируса]", но уходит на самоизоляцию, как это предписано соответствующим протоколом Минздрава.
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