Премьер Канады заразился коронавирусом

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо заразился коронавирусом. Об этом политик в понедельник написал в Twitter, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"У меня положительный результат [теста] на COVID-19", - сообщил Трюдо.

Он отметил, что чувствует себя хорошо, так как ранее "сделал прививку [от коронавируса]", но уходит на самоизоляцию, как это предписано соответствующим протоколом Минздрава.