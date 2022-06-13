Газ с черноморских месторождений поступит потребителям Турции в 2023 году

Газ с месторождения Сакарья в Черном море начнет поступать потребителям в Турции уже в 1-м квартале 2023 года.

Об этом заявил президент Реджеп Тайип Эрдоган на церемонии спуска в море первой трубы для доставки природного газа с месторождения, передает Day.Az со ссылкой на Анадолу.

По словам главы государства, на первом этапе будет добываться около 10 млн кубометров газа в сутки.

Президент Эрдоган отметил, что Турция планирует выйти на максимальный уровень добычи природного газа на месторождении Сакарья к 2026 году.

Турецкий лидер сообщил также, что четвертым турецким буровым судном, которое отправится на освоение газовых запасов Черного моря, станет "Абдулхамид Хан".

Глава турецкого государства подчеркнул, что Анкара рассматривает энергетику как ключ к региональному сотрудничеству, а не как "арену для напряженности и противостояния".

Президент Эрдоган назвал открытие Турцией газового месторождения в Черном море историческим событием, осуществленным полностью за счет внутренних ресурсов страны.

К системе добычи, которая будет создана под водой на газовом месторождении "Сакарья", первоначально будет подключено от 6 до 10 скважин. Суточный дебит этих скважин составит 10 млн кубометров газа. Уже в 2023 году эти объемы будут поставляться в газораспределительную сеть Турции.

Годовой показатель добычи составит 3,5-4 млрд кубометров.

Добыча будет увеличиваться постепенно, как и на других подобных месторождениях в мире.

Ожидается, что наивысший уровень добычи газа в Черном море будет достигнут в 2027-2028 годах - 40 млн кубометров в сутки и около 15 млрд кубометров ежегодно.

Общий объем обнаруженных Турцией резервов природного газа в Черном море составляет 540 млрд кубометров.