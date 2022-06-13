Швеция серьезно относится к озабоченностям Турции

Власти Швеции со всей серьезностью относятся к озабоченностям Турции в сфере безопасности в связи с заявками Стокгольма и Хельсинки на вступление в НАТО. Об этом заявила премьер-министр Швеции Магдалена Андерссон, передает Day.Az со ссылкой на Анадолу.

"Мы серьезно относимся к опасениям Турции и пытаемся устранить их вместе с Финляндией. У нас есть, что предложить НАТО и его государствам-членам. Швеция и Финляндия будут способствовать безопасности стран НАТО, включая Турцию", - сказала Андерссон на совместной пресс конференции с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом в Стокгольме.

Столтенберг в свою очередь отметил, что поддерживает тесный диалог с обеими скандинавскими странами по поводу озабоченности, выраженной Турцией относительно противодействия террористической организации РКК.

Глава блока приветствовал запуск Швецией процедуры внесения поправок в свое антитеррористическое законодательство. Также генсек выразил позитивное отношение к намерению шведских властей сформировать правовую основу для экспорта оружия в соответствии со статусом страны-члена НАТО.

По его словам, эти два события будут иметь ключевое значение для решения вопросов, поднятых Турцией. Столтенберг заявил, что в НАТО работают над их скорейшим разрешением и обеспечением того, чтобы Швеция и Финляндия стали членами блока.

Глава Североатлантического альянса также отметил, что премьер Андерссон подтвердила готовность шведского правительства отреагировать на опасения Турции.

Столтенберг указал на необходимость акцентировать внимание на проблемах безопасности всех союзников по НАТО.