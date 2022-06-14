В США прогнозируют рост добычи сланцевой нефти

Рост добычи сланцевой нефти в США в июле 2022 года по отношению к июню составит 143 тыс. баррелей (1,6%), до 8,901 млн баррелей в сутки (б/с).

Об этом говорится в отчете Управления по энергетической информации (EIA) Минэнерго США, опубликованном в понедельник, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Фактическая добыча сланцевой нефти в июне оказалась немного ниже значений, ожидаемых ведомством в предыдущем прогнозе, и составила 8,758 млн б/с против оценки в 8,761 млн б/с.