На западе Канады произошло землетрясение магнитудой 4,6

Землетрясение магнитудой 4,6 зафиксировано в тихоокеанской канадской провинции Британская Колумбия.

Об этом сообщила государственная служба Канады по наблюдению за землетрясениями, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Очаг залегал на глубине 5 км, эпицентр находился в 190 км к западу от населенного пункта Порт-Харди. Данных о пострадавших и разрушениях нет. Угрозы цунами нет.