https://news.day.az/world/1470487.html На западе Канады произошло землетрясение магнитудой 4,6
На западе Канады произошло землетрясение магнитудой 4,6
Землетрясение магнитудой 4,6 зафиксировано в тихоокеанской канадской провинции Британская Колумбия.
Об этом сообщила государственная служба Канады по наблюдению за землетрясениями, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.
Очаг залегал на глубине 5 км, эпицентр находился в 190 км к западу от населенного пункта Порт-Харди. Данных о пострадавших и разрушениях нет. Угрозы цунами нет.
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