В Евросоюзе продлен срок действия COVID-сертификатов

Европейский парламент и страны-члены ЕС решили продлить срок действия сертификата вакцинации от Covid-19 до июня 2023 года.

Как передает Day.Az со ссылкой на Figaro, этот документ позволит европейским гражданам свободно перемещаться в Шенгенской зоне в случае появления новых штаммов коронавируса. В Европе правило о едином санитарном документе по вакцинации или выздоровлению от болезни было введено 1 июля 2021 года. Срок действия правила истекает 30 июня. Европейская комиссия предложила продлить срок действия правила в феврале.

Депутаты заявили, что эпидемиологическая ситуация на континенте может измениться в любой момент. Но цифровой единый паспорт Covid-19 позволит гражданам свободно перемещаться.