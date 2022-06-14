133 человека пострадали в результате утечки химикатов на заводе по производству карбоната натрия в районе Фирузабад иранской провинции Фарс.

Как передает Day.Az, об этом сказал ректор Ширазского университета медицинских наук Вахид Хусейни.

По его словам, в результате немедленного медицинского вмешательства удалось предотвратить серьезные последствия для пострадавших. 114 из отравленных уже выписаны домой.

Отметим, что завод по производству карбоната натрия, расположенный в районе Фирузабад, официально введен в эксплуатацию в 2020 году. Здесь может производиться 320 000 тонн карбоната натрия в год. Продукция завода используется в производстве стекла, хрусталя, моющих средств и водоочистителей.