В ЕС будут штрафовать соцсети за дипфейки и поддельные учетные записи

Google, Facebook, Twitter и другим технологическим компаниям придется принять меры по борьбе с дипфейкам и поддельным учетным записям на своих платформах, иначе они рискуют быть оштрафованными, согласно обновленному кодексу действий Евросоюза. Об этом сообщает Reuters, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Кодекс будет связан с новыми жесткими правилами ЕС, известными как Закон о цифровых услугах (DSA), согласованный 27 странами Европейского союза ранее в этом году, в котором есть раздел о борьбе с дезинформацией. Регулирующий документ должны быть опубликован 16 июня.

"Фактически, компании, которые не выполняют свои обязательства в соответствии с кодексом, могут быть оштрафованы на сумму до 6% от их глобального оборота в соответствии с правилами DSA", - говорится в сообщении.