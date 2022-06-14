Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер подтвердила, что президент Джо Байден намерен баллотироваться на второй срок. Об этом сообщает CNN, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Могу сказать: президент неоднократно заявлял, что планирует баллотироваться в 2024 году", - сказала она.

Жан-Пьер подвергла критике статью New York Times, в которой обозреватель CNN Дэвид Аксельрод назвал возраст Байдена "серьезной проблемой" для переизбрания.

"Нас волнует не это - нас волнует, как мы собираемся помочь американскому народу? Как мы собираемся сделать его жизнь лучше? Об этом и говорит президент", - заключила Жан-Пьер.

20 января 2021 года Байден вступил в должность 46-го главы государства, став в свои 78 лет старейшим по возрасту президентом США за всю историю страны. До этого он безуспешно выдвигал свою кандидатуру в президенты в ходе праймериз от Демократической партии в 1988 и 2008 годах.