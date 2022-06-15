Илон Маск впервые выступит перед сотрудниками Twitter

Илон Маск выступит с обращением к сотрудникам Twitter Inc. на общекорпоративном собрании на этой неделе - он впервые встретится с сотрудниками после того, как в конце апреля согласился купить компанию за $44 млрд. Об этом пишет Business Insider, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По словам источников, виртуальная встреча назначена на утро 16 июня.

Как пишет издание, многие сотрудники недовольны Маском, который открыто критиковал компанию, ее продукты и политику. Генеральный директор Параг Агравал также внес изменения в структуру продукта Twitter и объявил о ряде мер по сокращению расходов после объявления о сделке.