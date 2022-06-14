Евросоюз с 14 июня отключит ряд российских банков от SWIFT

С 14 июня под действие очередного пакета антироссийских санкций подпадают Сбербанк, Московский кредитный банк и Россельхозбанк - Европейский союз отключает их от межбанковской системы SWIFT. Руководство банков сообщило, что отключение от системы существенно не повлияет на их работу, так как они были готовы к такому сценарию, передает Day.Az со ссылкой на Вести.

В Сбербанке заявили, что отключение от SWIFT не изменит ситуацию с международными расчетами, и банк будет работать в обычном режиме. В Россельхозбанке отметили, что в банковской системе России созданы все необходимые условия для обеспечения бесперебойной работы. В МКБ сообщили, что все операции внутри РФ будут идти в штатном режиме, но при платежах за границу сроки могут увеличиться.

Банк России в ответ на риски возможного отключения российских банков от системы SWIFT создал собственную систему передачи финансовых сообщений. К ней подключены свыше 11 тысяч крупнейших организаций почти во всех странах.

Европейский союз в начале марта уже отключил от системы SWIFT ВТБ, госкорпорацию ВЭБ, банки Новикомбанк, "Открытие", Промсвязьбанк, "Россия" и Совкомбанк.