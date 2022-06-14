В конгрессе США хотят ограничить инвестиции в Китай

Конгрессмены США настаивают на принятии законопроекта, ужесточающего ограничения на инвестиции американских компаний в экономику Китая. Об этом пишет The Wall Street Journal (WSJ), передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Согласно законопроекту, работающие в США компании будут обязаны предоставлять сведения об определенных видах инвестиций. Новая межведомственная комиссия для проверки и блокирования инвестиций будет проверять, отвечают ли эти вложения интересам национальной безопасности страны.

В конгрессе полагают, что эта мера позволит повысить конкурентоспособность США по отношению к Китаю и ограничить вовлеченность страны в технологический сектор китайской экономики.