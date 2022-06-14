https://news.day.az/world/1470526.html В России загорелся склад на площади в 1000 "квадратов" - ВИДЕО
В России загорелся склад на площади в 1000 "квадратов" - ВИДЕО
В Петропавловске-Камчатском загорелся склад одной из транспортных компаний. Как передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ, пожар начался утром на проспекте Победы.
Отмечается, что возгорание началось в помещении размером 60 на 20 квадратных метров.
В настоящее время огонь бушует на площади в 1000 "квадратов".
По предварительным данным, пострадал один человек. Жертв нет.
В ликвидации пожара задействовали боевые расчеты третьей пожарно-спасательной части и сотрудников военизированной части.
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