В России загорелся склад на площади в 1000 "квадратов"

В Петропавловске-Камчатском загорелся склад одной из транспортных компаний. Как передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ, пожар начался утром на проспекте Победы.

Отмечается, что возгорание началось в помещении размером 60 на 20 квадратных метров.

В настоящее время огонь бушует на площади в 1000 "квадратов".

По предварительным данным, пострадал один человек. Жертв нет.

В ликвидации пожара задействовали боевые расчеты третьей пожарно-спасательной части и сотрудников военизированной части.