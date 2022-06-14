Будет ли работать "Миграционный пакт"?

Двадцать стран Северной и Южной Америки взяли на себя обязательства "укрепить и расширить" пути легальной миграции в этой части света. Таков итог завершившегося на прошлой неделе Саммита Америк в Лос-Анджелесе, передает Day.Az со ссылкой на Евроньюс.

Однако эксперты опасаются, что по факту единый курс выработать будет нелегко, если вообще возможно. Созванный Вашингтоном саммит выявил серьёзные разногласия.

США не пригласили на встречу лидеров Кубы, Венесуэлы и Никарагуа по политическим причинам. Из-за этого в знак протеста от участия отказался и мексиканский президент, а за ним - главы Боливии, Гватемалы и Гондураса. И некоторые приехавшие политики открыто выразили поддержку отсутствующим.

Латиноамериканские СМИ обвиняют Вашингтон в том, что что с помощью саммита он хотел решить собственные проблемы: Джо Байдена активно критикуют за миграционную политику. Его намерение отменить жесткие антимиграционные указы Трампа привело к тому, что ситуация на южной границе лишь ухудшилась - нелегальная миграция значительно выросла.

Тысячи латиноамериканцев - участников одного из крупнейших в истории "каравана мигрантов" - накануне саммита прибыли в Мексику, в надежде попасть в США. Значительную часть мигрантов составляют выходцы как раз из тех стран, которые не были приглашены в Лос-Анджелес.