В США сравнили истребители пятого поколения

Разработку истребителей пятого поколения начали в 1970-х годах, но сейчас серийно производят только три типа самолетов. В публикации Military Watch сравнили российский истребитель Су-57 с американским F-35 Lightning II и китайским J-20, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Отмечается, что Су-57, F-35 и J-20 относятся к одному поколению, но самолеты отличаются друг от друга. Истребители пятого поколения будут производить еще как минимум десять лет, поэтому сравнение самолетов позволит проанализировать баланс сил в воздухе.

Китайский J-20 получил эффективное вооружение класса "воздух-воздух", а модернизированный J-20A отличается новыми двигателями и сниженной заметностью. Планер J-20, в отличие от F-35, менее приспособлен к поражению наземных целей.

F-35 Lightning II остается самым легким истребителем пятого поколения и несет меньше вооружения, чем J-20 и Су-57. Также F-35 отличается худшей маневренностью, которую компенсируют малозаметность и средства радиоэлектронной борьбы.

К преимуществам Су-57 отнесли ракеты "воздух-воздух" большой дальности действия и датчики, разнесенные по всей поверхности самолета. Издание утверждает, что Су-57 остается самым маневренным истребителем пятого поколения.