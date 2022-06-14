Великобритания депортирует первых мигрантов в Руанду

В Великобритании первая группа нелегальных мигрантов из разных стран готовится к депортации в Руанду. Накануне апелляционный суд Лондона признал соответствующее решение британских властей легитимным, передает Day.Az со ссылкой на Евроньюс.

После этого сотни людей собрались у здания Министерства внутренних дел, чтобы выразить протест против такого шага, называя его бесчеловечным.

Коллегия из трех судей отклонила апелляцию, поданную защитниками иммиграционных прав и профсоюзами государственных служащих в надежде временно заблокировать отправку мигрантов в Африку.

Эта политика подвергалась широкой критике с апреля, именно тогда премьер-министр Великобритании Борис Джонсон объявил о плане депортации. По его словам, так власти хотят удержать от риска для жизни людей, которые платят контрабандистам за доставку в Великобританию на дырявых надувных лодках.

Первый рейс в Кигали запланирован на вечер вторника.

При этом у всех, кроме восьми, из 31 мигранта, которым изначально было объявлено об отправке в Руанду, билеты аннулированы. Это связано с тем, что адвокаты оспаривают обоснованность каждого постановления о депортации по-отдельности.

Верховный комиссар ООН по делам беженцев осудил политику британских властей.

Филиппо Гранди, Верховный комиссар ООН по делам беженцев:

- Все это неправильно. Эта сделка. Это основа права на убежище для людей, которые находятся на территории страны, в особенности страны, подписавшей конвенцию и имеющей институты для решения этой проблемы. Перенос этих обязательств на другую страну противоречит любому понятию о разделении ответственности.

Как ожидается, депортированные мигранты будут вынуждены просить убежища в Руанде.

На все сопутствующие нужны, включая содержание их в отелях, Великобритания в качестве аванса уже выплатила африканской стране 120 миллионов фунтов стерлингов (158 миллионов долларов) и будет производить дополнительные выплаты в зависимости от количества депортированных.