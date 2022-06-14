Музыкальный сервис Soundcloud упал по всему миру

Музыкальный сервис Soundcloud "упал", сообщили в социальных сетях представители платформы. Об этом пишет The Sun, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Известно, что пользователи испытывают проблемы с тем, чтобы просмотреть свой плейлист. "У нас небольшие проблемы, наши инженеры работают над их устранением", - сообщили представители сервиса.

Проблемы возникают как с мобильными версиями Soundcloud на разных устройствах во всем мире, так и с веб-версией сервиса.