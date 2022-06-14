https://news.day.az/world/1470606.html Музыкальный сервис Soundcloud упал по всему миру
Музыкальный сервис Soundcloud упал по всему миру
Музыкальный сервис Soundcloud "упал", сообщили в социальных сетях представители платформы. Об этом пишет The Sun, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
Известно, что пользователи испытывают проблемы с тем, чтобы просмотреть свой плейлист. "У нас небольшие проблемы, наши инженеры работают над их устранением", - сообщили представители сервиса.
Проблемы возникают как с мобильными версиями Soundcloud на разных устройствах во всем мире, так и с веб-версией сервиса.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре