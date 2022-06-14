Папа Римский заговорил о третьей мировой войне

Папа Римский Франциск считает, что в мире была объявлена третья мировая война. Об этом сообщает газета La Stampa, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Несколько лет назад мне пришло в голову сказать, что мы проживаем третью мировую войну по частям. Сегодня, я считаю, была объявлена третья мировая война", - сказал глава Ватикана.

По его словам, необходимо задуматься над тем, что происходит с человечеством, "которое пережило три мировые войны за столетие".

Он напомнил о продолжающихся войнах в некоторых регионах Африки, а также о войне в Руанде 25 лет назад. Понтифик еще раз подчеркнул, что мир находится в состоянии войны.