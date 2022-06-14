Инфляция в Германии побила рекорд прошлого века

Инфляция в Германии выросла с 7,4 до 7,9 процента в годовом выражении, что стало наивысшим показателем с 1974 года, и таким образом побила рекорд прошлого века, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Уровень инфляции в объединенной Германии показывает максимум третий месяц подряд. Основной причиной высокой инфляции по-прежнему остается рост цен на энергоносители", - отметил глава ведомства Георг Тиль.

Также, по его словам, причинами стали подорожание продуктов и товаров некоторых других категорий, а также нарушение логистических цепочек вследствие спецоперации в Украине. В предыдущий раз столь высокий рост цен стал результатом топливного кризиса 1972 года, разразившегося из-за эмбарго арабских производителей на поставки в западные страны.