Турция заняла позиции для проведения операции в Сирии
Турецкие военные заняли боевые позиции для проведения операции на севере Сирии против членов запрещенной в стране Рабочей партии Курдистана (РПК), пишет газета Sabah, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.
По данным издания, Вооруженные силы Турции действуют совместно с Сирийской национальной армией. "В городских центрах Манбидж и Тель-Рифат также наблюдается большая активность", - заявил корреспондент газеты.
Уточняется, что пока турецкая сторона готовилась к началу операции "против террористических элементов", ВС США провели с членами РПК совместное патрулирование. По данным Sabah, в городских центрах Манбидж и Тель-Рифат вооруженные формирования РПК установили на въездах, выездах и площадях города крупные блокпосты.
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