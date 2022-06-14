Турция заняла позиции для проведения операции в Сирии

Турецкие военные заняли боевые позиции для проведения операции на севере Сирии против членов запрещенной в стране Рабочей партии Курдистана (РПК), пишет газета Sabah, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

По данным издания, Вооруженные силы Турции действуют совместно с Сирийской национальной армией. "В городских центрах Манбидж и Тель-Рифат также наблюдается большая активность", - заявил корреспондент газеты.

Уточняется, что пока турецкая сторона готовилась к началу операции "против террористических элементов", ВС США провели с членами РПК совместное патрулирование. По данным Sabah, в городских центрах Манбидж и Тель-Рифат вооруженные формирования РПК установили на въездах, выездах и площадях города крупные блокпосты.