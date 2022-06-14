В Нигерии водитель спас сотни жизней, отогнав горящий бензовоз на пустырь. Автоцистерна с бензином загорелась в густонаселенном городе Агбархо, передает Day.Az со ссылкой на Известия.

Сначала мужчина хотел отогнать машину к реке, но доехав до места, увидел, что там много людей. Известно, что никто из очевидцев и водитель бензовоза не пострадали. Мужчина стал героем соцсетей. Совет Союза журналистов Нигерии назвал его "человеком года".