В США собаку обвинили в поджоге дома

В штате Миссури США собака стала виновницей пожара в доме. Это зафиксировала камера видеонаблюдения, установленная в помещении, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

На видео видно, как собака касается верхней части плиты. По словам пожарных, животное активировало средства управления и включила горелку. В этот момент на плите стояла сковорода с едой. Именно жир, который находился в ней, загорелся.

Телеканал также сообщает, что в доме никого не было, кроме двух собак, а о возгорании заявили соседи, которые увидели дым. Уточняется, что животные были спасены. В результате пожара дом сильно пострадал.

Также сообщалось, что пес из Бразилии устроил погром в ветеринарной клинике после того, как его кастрировали. Несмотря на нанесенный ущерб, сотрудники не обижаются на животное и его хозяев.