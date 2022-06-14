В Риме рухнула часть арки античных Больших ворот

В центре Рима фрагмент арки Больших ворот откололся и упал на землю. Инцидент произошел во вторник около 06:00 утра (08​​​.00 по бакинскому времени), сообщает телеканал Rai, передает Day.Az со ссылкой на Вести.

Местная полиция оцепила место происшествия. Для пешеходов заблокирован проход к железнодорожному вокзалу Термини.

Технические специалисты обследуют состояние арки.

Большие ворота, возведенные в первом веке нашей эры, были одними из восточных ворот античного Рима и впоследствии являлись частью Стены Аврелиана.