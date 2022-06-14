https://news.day.az/world/1470658.html В Риме рухнула часть арки античных Больших ворот
В Риме рухнула часть арки античных Больших ворот
В центре Рима фрагмент арки Больших ворот откололся и упал на землю. Инцидент произошел во вторник около 06:00 утра (08.00 по бакинскому времени), сообщает телеканал Rai, передает Day.Az со ссылкой на Вести.
Местная полиция оцепила место происшествия. Для пешеходов заблокирован проход к железнодорожному вокзалу Термини.
Технические специалисты обследуют состояние арки.
Большие ворота, возведенные в первом веке нашей эры, были одними из восточных ворот античного Рима и впоследствии являлись частью Стены Аврелиана.
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