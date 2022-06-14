В Малоярославце несколько танцоров провалились прямо во время выступления.

Как передает Day.Az со ссылкой на российские СМИ, концерт был приурочен к 620-летию города.

Во время танцев коллектива "Ярославна" сцена резко провалилась и несколько девушек вместе с одним парнем упали вниз, получив травмы. Власти заявили, что проведут расследование и накажут всех ответственных.