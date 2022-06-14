https://news.day.az/world/1470664.html Несколько танцоров провалились прямо во время выступления - ВИДЕО
Несколько танцоров провалились прямо во время выступления - ВИДЕО
В Малоярославце несколько танцоров провалились прямо во время выступления.
Как передает Day.Az со ссылкой на российские СМИ, концерт был приурочен к 620-летию города.
Во время танцев коллектива "Ярославна" сцена резко провалилась и несколько девушек вместе с одним парнем упали вниз, получив травмы. Власти заявили, что проведут расследование и накажут всех ответственных.
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