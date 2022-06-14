Массовые протесты из-за роста цен на топливо в Эквадоре

Группы коренного населения провели акцию протеста в столице Эквадора Кито в связи с ростом цен на топливо. Мирная демонстрация закончилась стычками с полицией, передает Day.Az со ссылкой на Евроньюс.

Это происходит на фоне растущей инфляции, безработицы и бедности в нефтедобывающей южноамериканской стране.

При этом беспорядки распространились и на другие регионы: протестующие перекрыли дороги по меньшей мере в 10 из 24 провинций Эквадора.