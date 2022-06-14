https://news.day.az/world/1470682.html Курс биткоина резко рухнул
Курс биткоина резко рухнул
Курс биткоина 14 июня резко рухнул более чем на семь процентов до отметки в 22 285 долларов, свидетельствуют данные CoinDesk. На минимуме за последние сутки стоимость опускалась ниже 21 тысячи долларов, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.
Курс самой популярной криптовалюты падает на фоне общей распродажи рискованных активов, отмечает CNBC. Речь идет о самом низком уровне с конца 2020 года. Капитализация биткоина снизилась до уровня ниже 425 миллиардов долларов, а общая капитализация криптовалют впервые с февраля прошлого года упала до отметки ниже 1 триллиона долларов - с конца прошлой недели рынок потерял около 200 миллиардов.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре