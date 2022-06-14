Сербия приготовилась остаться без российской нефти

С ноября Сербия останется без российской нефти и должна готовиться к трудной зиме, заявил президент страны Александр Вучич. Его слова передает телеканал RTS, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

"С 1 ноября мы больше не имеем права ввозить российскую нефть, что связано с уже действующими санкциями, и кто знает, какие еще санкции введут к тому моменту", - заявил Вучич.

Он подчеркнул, что государство ежедневно сталкивается с "десятком новых проблем" - в том числе возможны проблемы с пополнением запасов газа, от которых зависят электростанции в нескольких городах Сербии.

Газ Сербия сейчас закупает у России, причем платит за поставки в несколько раз меньше, чем другие государства, - около 400 долларов за тысячу кубометров газа. В будущем Белград также надеется на получение значительного объема топлива от других поставщиков.