ООН приостановила оказание помощи в Южном Судане

Всемирной продовольственной программе (ВПП) ООН пришлось приостановить оказание продовольственной помощи в Южном Судане в связи с нехваткой финансирования, приводит ТАСС сообщение организации, передает Day.Az.

Как следует из документа, из-за критической нехватки финансирования около трети жителей Южного Судана, испытывающих острую нехватку продовольствия, останутся без гуманитарной помощи. Отмечается, что это повышает риск голода для 1,7 млн человек.

В ВПП ООН обратили внимание, что гуманитарные потребности намного превышают полученное финансирование. Как предупредили в организации, если ситуация не изменится, в будущем появятся более серьезные проблемы, в том числе могут вырасти смертность, недоедание и болезни.

В сообщении уточнили, что ВПП нужно $426 млн, чтобы в 2022 году охватить 6 млн людей, страдающих от нехватки продовольствия.

ВПП ранее объявляла о сборе пожертвований на оказание помощи жителям кризисных регионов.