ЕС заказал около 110 тыс. доз вакцины от оспы обезьян у датской компании

Еврокомиссия (ЕК) заключила с датской фармацевтической компанией Bavarian Nordic договор, по которому компания предоставит порядка 110 тыс. доз вакцины от оспы обезьян. Об этом во вторник сообщает агентство Reuters, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

По его информации, бюджет ЕС ранее не использовался для прямой закупки вакцин. Такая мера позволит быстро направить дозы государствам-членам, а также Норвегии и Исландии.

Вирус оспы обезьян, получивший в апреле и мае распространение в ряде стран Западной Европы, выявлен и на других континентах. Помимо Великобритании, за последнее время случаи заражения были зарегистрированы в большинстве стран Западной Европы, а также в США и в Канаде. По статистике ВОЗ, общее число случаев заражения оспой обезьян приближается к 1,3 тыс.

Оспа обезьян - редкое вирусное заболевание, в основном передающееся человеку от диких животных. Симптомы заболевания включают лихорадку, головную боль, мышечные боли, боли в спине, усталость, также могут появляться кожные высыпания на лице и других частях тела. По данным ВОЗ, обычно коэффициент летальности при вспышках оспы обезьян составляет от 1% до 10%, при этом большинство случаев смерти приходится на долю более молодых возрастных групп.