https://news.day.az/world/1470710.html Дикие лошади пытаются скрыться от медведя гризли - ВИДЕО
Дикие лошади пытаются скрыться от медведя гризли - ВИДЕО
Фотоловушки в канадской провинции Альберта запечатлели необычную погоню. На опубликованных в сети кадрах несколько диких лошадей пытаются спастись бегством от медведя гризли.
Погоня гризли за дикими лошадьми попала на видео. Остаётся неизвестным, преуспел ли хищник в своём деле.
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