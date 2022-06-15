Дикие лошади пытаются скрыться от медведя гризли

Фотоловушки в канадской провинции Альберта запечатлели необычную погоню. На опубликованных в сети кадрах несколько диких лошадей пытаются спастись бегством от медведя гризли.

Погоня гризли за дикими лошадьми попала на видео. Остаётся неизвестным, преуспел ли хищник в своём деле.