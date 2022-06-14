https://news.day.az/world/1470725.html В Дагестане машина с туристами упала с обрыва - ВИДЕО
В Дагестане машина с туристами упала с обрыва - ВИДЕО
Легковой автомобиль с двумя туристами сорвался с обрыва в селе Митлиуриб в Шамильском районе Дагестана, погиб один человек, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.
Авария произошла утром во вторник, 14 июня.
В результате происшествия погибла водитель, двое пассажиров, один из них 11-летний ребенок, пострадали, их госпитализировали.
Обстоятельства ДТП устанавливаются.
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