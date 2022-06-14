В Дагестане машина с туристами упала с обрыва

Легковой автомобиль с двумя туристами сорвался с обрыва в селе Митлиуриб в Шамильском районе Дагестана, погиб один человек, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Авария произошла утром во вторник, 14 июня.

В результате происшествия погибла водитель, двое пассажиров, один из них 11-летний ребенок, пострадали, их госпитализировали.

Обстоятельства ДТП устанавливаются.