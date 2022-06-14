«Арт-Базель» рассчитывает на деньги инвесторов

В Швейцарии открылась крупнейшая ярмарка современного искусства, Арт-Базель. В ней принимают участие 289 галерей из сорока стран мира. Если два года назад ярмарка проходила целиком в онлайн-режиме, а в прошлом - была перенесена на более позднее время, то в этом году она открывается с допандемийным размахом, передает Day.Az со ссылкой на Евроньюс.

В 2020 г. продажи произведений искусства упали на 22%. В 2021 г. они снова выросли на 29% или в абсолютных величинах - более чем на 65 млрд долларов.

В этом году организаторы ярмарки рассчитывают на то, что инвесторы будут рассматривать искусство как безопасный способ вложения капитала на фоне падающего фондового рынка и растущей инфляции.

"Люди, действующие активно на фондовом рынке, нуждаются в покупке произведений искусства, - уверена Лиза Шифф, основательница и глава компании SFA Advisory. -Продавать сейчас для вложения денег они не хотят, потому что акции стоят дешево. Тем не менее, несмотря на всё, что происходит, на постоянные разговоре об инфляции, которая действительно растет, продажи, кажется, не падают. По-моему, глобализация создала такой большей рынок собирателей искусства, что, даже если кто-то проявляет сдержанность, другие нет".

Если в первые два дня на ярмарку будут допущены только профессиональные коллекционеров, то с 16 по 19 июня она откроет двери для всех любителей искусства.