Сильный пожар на лакокрасочном заводе в Москве

Сильный пожар на лакокрасочном заводе в Одинцово Московской области.

Как передает Day.Az со ссылкой на российские СМИ, сегодня (14 июня) в подмосковном городе Одинцово произошел пожар. Сообщается, что пламя образовалось на территории лакокрасочного завода.

По словам очевидцев, в небо поднимаются клубы черного дыма, горит ангар завода и "что-то периодически взрывается".

В Сети появляются видео с места событий.