https://news.day.az/world/1470760.html Сильный пожар на лакокрасочном заводе в Москве - ВИДЕО
Сильный пожар на лакокрасочном заводе в Москве - ВИДЕО
Сильный пожар на лакокрасочном заводе в Одинцово Московской области.
Как передает Day.Az со ссылкой на российские СМИ, сегодня (14 июня) в подмосковном городе Одинцово произошел пожар. Сообщается, что пламя образовалось на территории лакокрасочного завода.
По словам очевидцев, в небо поднимаются клубы черного дыма, горит ангар завода и "что-то периодически взрывается".
В Сети появляются видео с места событий.
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