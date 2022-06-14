В Турции на свадьбе жениху подарили надгробную плиту

Случай произошел в турецкой провинции Сакарья.

В день свадьбы жениху преподнесли в подарок надгробную плиту с его именем, передает Day.Az со ссылкой на турецкие СМИ.

После брачной церемонии счастливая пара вышла к родственникам и друзьям. Согласно Турецким обычаям молодоженам дарят подарки, как правило, деньги или золото. Но друзья жениха решили сделать этот день еще более запоминающимся и, под музыку из культового сериала "Kurtlar Vadisi", внесли в зал надгробную плиту с именем жениха, прочитав при этом молитву.

Судя по кадрам, и жених, и невеста подошли к этому с юмором и не обиделись на столь необычную шутку.