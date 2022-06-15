В Анталии перевернулся автобус с туристами: 1 человек погиб, трое ранены

Автобус с туристами попал в аварию в Анталии.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на IHA, туристический автобус, направлявшийся из Денизли в Анталию, перевернулся в районе Караман.

В аварии один из 20 пассажиров погиб на месте, 2 гида и 1 водитель получили травмы.

На место происшествия были направлены бригады скорой помощи.

Раненые были доставлены машинами скорой помощи в частную больницу и государственную больницу Коркутели.