https://news.day.az/world/1470809.html В Анталии перевернулся автобус с туристами: 1 человек погиб, трое ранены - ФОТО
В Анталии перевернулся автобус с туристами: 1 человек погиб, трое ранены - ФОТО
Автобус с туристами попал в аварию в Анталии.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на IHA, туристический автобус, направлявшийся из Денизли в Анталию, перевернулся в районе Караман.
В аварии один из 20 пассажиров погиб на месте, 2 гида и 1 водитель получили травмы.
На место происшествия были направлены бригады скорой помощи.
Раненые были доставлены машинами скорой помощи в частную больницу и государственную больницу Коркутели.
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