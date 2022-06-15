https://news.day.az/world/1470810.html Мощный взрыв в кафе в Иране - восемь погибших
Мощный взрыв в кафе в Иране - восемь погибших
В результате мощного взрыва в кафе в иранской провинции Тегеран погибли восемь человек.
Как передает Day.Az, об этом сказал представитель Управления службы скорой помощи Ирана Мутжтаба Халеди.
По его словам, среди погибших четыре ребенка.
Халеди уточнил, что взрыв произошел в подвальном помещении из-за лопнувших шаров с гелием.
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