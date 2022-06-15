Мощный взрыв в кафе в Иране

В результате мощного взрыва в кафе в иранской провинции Тегеран погибли восемь человек.

Как передает Day.Az, об этом сказал представитель Управления службы скорой помощи Ирана Мутжтаба Халеди.

По его словам, среди погибших четыре ребенка.

Халеди уточнил, что взрыв произошел в подвальном помещении из-за лопнувших шаров с гелием.