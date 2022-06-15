https://news.day.az/world/1470824.html Мужчина погиб, пытаясь спасти свою машину от пожара - ВИДЕО
Мужчина погиб, пытаясь спасти свою машину от пожара - ВИДЕО
В Свердловской области (Россия) мужчина погиб во время попытки спасти свою "Газель" от пожара.
Как передает Day.Az со ссылкой на российские СМИ, трагедия произошла в Каменске-Уральском. На кадрах виден автомобиль марки Ford, загоревшийся рядом с грузовиком. К "Газели" подбегает мужчина, пытается сесть за руль, однако сделать это ему мешает огонь. Тогда россиянин садится в нее с другой стороны и пытается уехать.
"Газель" проехала несколько метров, врезалась в стену и тоже загорелась. Прохожим не удалось достать мужчину из пылающего автомобиля. По предположению очевидцев, он задохнулся, находясь за рулем.
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