Мужчина погиб, пытаясь спасти свою машину от пожара

В Свердловской области (Россия) мужчина погиб во время попытки спасти свою "Газель" от пожара.

Как передает Day.Az со ссылкой на российские СМИ, трагедия произошла в Каменске-Уральском. На кадрах виден автомобиль марки Ford, загоревшийся рядом с грузовиком. К "Газели" подбегает мужчина, пытается сесть за руль, однако сделать это ему мешает огонь. Тогда россиянин садится в нее с другой стороны и пытается уехать.

"Газель" проехала несколько метров, врезалась в стену и тоже загорелась. Прохожим не удалось достать мужчину из пылающего автомобиля. По предположению очевидцев, он задохнулся, находясь за рулем.